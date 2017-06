CENTROSINISTRA: PISAPIA VEDE SPERANZA, 'NO VETI' MA SI NON SI FIDA/ADNKRONOS (3)

6 giugno 2017- 16:52

(AdnKronos) - Mdp oggi ha riunito un'assemblea di tutti gli eletti. Sala affollata. Parlamentari ma soprattutto amministratori. Posti in piedi. Alcuni punti all'ordine del giorno riassunti da Speranza che ha aperto e chiuso i lavori. Il programma, innanzitutto. Forte connotazione sociale, netta discontinuità con le politiche del governo Renzi: scuola, lavoro, riforme in testa. Quindi, l'impegno a costruire un campo largo che interpreti questa discontinuità. Infine, "partecipazione democratica dal basso", specifica Speranza. Insomma, consultare gli elettori. Sul programma ma anche sulle candidature. "Potremmo fare delle primarie per le candidature a fine luglio", ipotizza Davide Zoggia. I tempi sono serrati. Se il patto sulla legge elettorale supererà indenne la prova del Senato, le elezioni a fine settembre o ai primi di ottobre, vengono date da tutti per scontate. L'obiettivo minimo è, ovviamente, superare il 5 per cento. L'ambizione è andare oltre. E l'uscita di Romano Prodi ha galvanizzato gli animi. "Prodi ne ha avute anche per noi -dicono da Mdp- ma, come ha sottolineato il Professore, è un dato di fatto che tutti i fondatori del Pd siano fuori dal partito renziano. E con loro anche tanti elettori che non votano più o hanno votato Grillo. E' a loro che ci rivolgeremo".