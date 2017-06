CENTROSINISTRA: PISICCHIO, PROMUOVERE CONDIVISIONI E NON DIASPORE

24 giugno 2017- 15:22

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Quale che possa essere la legge elettorale, una cosa appare certa: occorre una razionalizzazione delle forze in campo, promuovendo condivisioni e non diaspore". Lo afferma Pino Pisicchio, capogruppo del Misto alla Camera."Credo si debba far tramontare il tempo delle personalizzazioni e delle bandiere piantate dentro organismi elettorali allestiti solo per promuovere il leader e un ristretto numero di oligarchi. C'è un'Italia che si organizza attorno a tre grandi polarità: prendiamone atto -conclude Pisicchio- e mettiamo da parte le spinte divisive".