12 giugno 2019- 17:12 Centrosinistra: Pizzarotti, 'Emilia sfida cruciale, uniti per fermare Salvini'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - L'Emilia è l'unica regione del nord ancora in mano al centrosinistra, le prossime regionali saranno quindi un test decisivo. Sosterrà la ricandidatura di Bonaccini? "In Emilia Romagna -risponde Pizzarotti- ci sarà una sfida importante, forse la più importante degli ultimi anni. Nelle prossime settimane Italia in Comune si riunisce e farà il punto della situazione, sia a livello regionale che nazionale: decideremo il nostro percorso. Ho sempre sostenuto una cosa, e qui la ribadisco: più delle persone mi interessano i programmi, le idee e le proposte per la gente. Sono un sindaco, e sono abituato ai contenuti". Come si può fermare l'avanzata della lega, condivide l'idea di coalizioni larghe e inclusive di cui parla Zingaretti? "Guardi, ho raccolto una città che aveva 800 milioni di debiti e rischiava il fallimento. Abbiamo ridotto il debito del 65%, Parma è tornata a investire e l’anno prossimo sarà Capitale Italiana della Cultura. Sono risultati ottenuti senza slogan, ma con un grande lavoro. Il centrosinistra batte la Lega se esce dalla stanza dei bottoni e torna a parlare di idee concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per me la chiave sta tutta lì, e non parlando di accordi o di accordicchi per raggiungere un voto in più dell’avversario, con questa mentalità si perde".