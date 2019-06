12 giugno 2019- 17:12 Centrosinistra: Pizzarotti, 'Emilia sfida cruciale, uniti per fermare Salvini'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Anche in Emilia i 5 Stelle hanno fatto male alle amministrative, come si spiega questo tracollo? Colpa di Di Maio e del 'matrimonio' con Salvini? "Se ti ritieni il capo politico -osserva Pizzarotti-, ti assumi le responsabilità delle vittorie e anche delle sconfitte, questo è pacifico. Tuttavia il disastroso risultato alle amministrative arriva da più lontano: i 5 stelle hanno abbandonato i territori a se stessi, sono rimasti nel mondo dei social e nelle tv. Chi ha raggiunto i loro elettori sono soprattutto la Lega e l’astensione". Pensa che in un futuro potrà esserci un dialogo tra centrosinistra e M5S? "Una cosa che dico spesso è che faccio fatica ad avere chiara l’idea di Paese che hanno i 5 stelle. Un giorno attaccano l’Europa e l’euro e vogliono uscirne, un altro vogliono rimanere. Un altro giorno dicono che i sovranisti sono brutti e cattivi, l’altro giorno ci si alleano. Un giorno criticano i condoni edilizi, un altro giorno li approvano. Che idea hanno di Italia? Secondo me non è chiaro nemmeno a loro. Il risultato di questa confusione è sotto gli occhi di tutti: si presentano alle elezioni e regalano voti a Salvini".