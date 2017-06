CENTROSINISTRA: PRODI, SE VADO IL 1 LUGLIO? CHIEDETE TROPPO

15 giugno 2017- 13:24

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Voi chiedete troppo...". Romano Prodi risponde così ai cronisti alla Camera che gli chiedono se abbia deciso di partecipare o meno alla manifestazione organizzata il 1 luglio a Santi Apostoli a Roma da Giuliano Pisapia. E a chi gli chiede se non si senta tirato per la giacca dai sostenitori della costruzione di un nuovo centrosinistra, il Professore risponde: "Mi tirano per la giacca? Come vedete, ce l'ho ancora...".