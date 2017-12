CENTROSINISTRA: RENZI VEDE VERDI, CONVERGENZE SU PROGRAMMA

12 dicembre 2017- 17:59

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Matteo Renzi ed Ettore Rosato e una delegazione dei Verdi composta da Angelo Bonelli, Luana Zanella e Gianluca Carrabs si sono incontrati per avviare un confronto programmatico, nel quadro della costruzione di una coalizione in vista delle prossime elezioni politiche". Si legge in una nota."Al centro del confronto, le opportunità rappresentate da una svolta verde dell’economia italiana e di un’efficace strategia di lotta ai cambiamenti climatici", si aggiunge spiegando che si è "registrata una convergenza su diversi punti programmatici". "Si è inoltre discusso -si prosegue- della vicenda Ilva di Taranto sulla quale le posizioni rimangono distanti. Si è però convenuto sulla necessità di affrontare rapidamente il tema dell’eliminazione della norma sulla non responsabilità penale e civile garantita agli attuali acquirenti in caso di violazione della legislazione ambientale e sanitaria per affermare il principio che la legge è uguale per tutti".