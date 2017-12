CENTROSINISTRA: RENZI VEDE VERDI, CONVERGENZE SU PROGRAMMA (2)

12 dicembre 2017- 17:59

(AdnKronos) - "Con la convergenza su questi primi punti programmatici, non conclusivi, si ribadisce con forza -si spiega nella nota- che la lotta ai cambiamenti climatici deve essere prioritaria nell’azione del governo attuale e futuro e questa sarà più efficace se ci sarà un’azione più incisiva della politica a tutti i livelli, che affronti anche la questione dell’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili"."Affrontare la crisi ecologica che è anche sociale ed economica orientando il nostro modello di sviluppo verso attività che pongano al centro la lotta ai cambiamenti climatici e la sostenibilità significa anche rilanciare l’economia e il lavoro. Ribadiamo infine il nostro impegno per un’Europa più forte, in grado di sostenere politiche inclusive e di utilizzare le sue risorse per investimenti produttivi, per rivedere le regole fiscali contro multinazionali ed evasori e creare politiche di contrasto alla povertà sociale. Vogliamo unire le forze per fermare le destre e chi vuole portare l’Italia fuori dall’Europa".