23 settembre 2019- 13:03 Centrosinistra: Richetti, 'no a populismo Conte e Salvini, l'11 ottobre a Napoli'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Ciò che faremo nei prossimi mesi sarà un grande lavoro di squadra. Inizieremo da subito ad incontrare tutte quelle persone che non vogliono essere costrette tra il populismo di Salvini e il populismo di Conte. Ci vediamo l’11 ottobre a Napoli". Lo scrive in un tweet il senatore ex Pd Matteo Richetti.