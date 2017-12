CENTROSINISTRA: RINASCE 'MARGHERITA 2.0' CON LORENZIN NEL SIMBOLO

29 dicembre 2017- 08:51

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è stata chiusa l'intesa tra Lorenzin, Dellai, Casini, Olivero, De Mita e Messina di Idv. Rinasce la Margherita 2.0 con Beatrice Lorenzin nel simbolo e le varie sigle ben presenti sotto il richiamo civico popolare. Nasce così l'alleato centrista del Pd che guarda ai moderati liberali e al proseguimento delle riforme iniziate con i governi Letta, Renzi, Gentiloni. Nella notte dopo i tanti incontri e i tanti colloqui per trovare una quadra comune, si è conclusa una lunga riunione che oltre a vedere la partecipazione di tutti i big di AP, Alfano compreso, ha messo intorno ad un tavolo tutti gli esponenti centristi per trovare la sintesi al progetto di rinascita centrista intorno alla Margherita e al nome di Lorenzin come simbolo di continuità col Governo Gentiloni, sempre più apprezzato dagli italiani. Non è da escludere che all'ultimo minuto arrivi anche l'adesione di Bruno Tabacci e di esperienze civiche dai territori, mentre molti saranno i nomi nuovi individuati che saranno presentati nei prossimi giorni dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto centrista.