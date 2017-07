CENTROSINISTRA: SALA, CHE PISAPIA SIA IN CAMPO è POSITIVO

13 luglio 2017- 16:51

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - "Un conto è candidarsi, un conto è avere un ruolo di guida, cosa che Pisapia sta facendo. È un tema che riguarda lui". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a proposito delle affermazioni di Giuliano Pisapia, che oggi ha detto di non avere intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. "Che sia in campo per me è una cosa positiva ma non ne ho parlato con lui", aggiunge.