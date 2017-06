CENTROSINISTRA: SPERANZA, 1/7 IN PIAZZA PER DISCONTINUITà CON POLITICHE RENZI

29 giugno 2017- 18:50

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Sabato 1 luglio in Piazza SS Apostoli daremo vita ad un fatto politico nuovo che è destinato a cambiare la politica italiana: si avvia la costruzione di un campo largo e plurale con al centro i valori della giustizia sociale e dell'uguaglianza”. Lo ha dichiarato il coordinatore di Articolo 1 Roberto Speranza intervenendo ad una manifestazione pubblica a Formia. “Avrà inizio un percorso – ha aggiunto - che sarà in netta alternativa alle politiche del Pd, dal Jobs Act alla Buona Scuola, dalla politica dei bonus fiscali a quella dell’eliminazione dell’Imu sulla prima casa anche per i miliardari".