CENTROSINISTRA: SPERANZA, ASSEMBLEE REGIONALI MDP IN VISTA 1 LUGLIO

16 giugno 2017- 17:10

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - “Il prossimo fine settimana faremo 20 assemblee regionali di Articolo Uno in vista dell'appuntamento del primo luglio a Roma”. Lo ha dichiarato il coordinatore di Articolo 1 – Mdp Roberto Speranza ospite a Sky pomeriggio. “In pochi mesi – ha aggiunto - abbiamo attivato tante energie fondamentali per offrire un'alternativa politica al nostro Paese in discontinuità con le politiche sbagliate degli ultimi anni”.