29 maggio 2019- 13:39 Centrosinistra: Speranza, 'avanti su strada lista unitaria Zingaretti'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il risultato incoraggiante della lista unitaria promossa da Zingaretti è il primo passo per costruire l’alternativa alla destra. Bisogna continuare su questa strada”. Lo dice il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, parlando con i giornalisti alla Camera.“Due cose si possono fare subito – sottolinea Speranza - 1) È molto importante già il voto dei prossimi ballottaggi per le amministrative. Bisogna fare in ogni dove tutto il possibile per bloccare l’avanzata della destra a trazione leghista. 2) Dare subito seguito alla formale costituzione del coordinamento dei gruppi parlamentari di opposizione del nuovo Centrosinistra”.