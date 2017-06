CENTROSINISTRA: SPERANZA, SERVE ALTERNATIVA A POLITICHE RENZI

16 giugno 2017- 16:42

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Le politiche fatte da Renzi negli ultimi anni per me non sono condivisibili”. Lo ha dichiarato il coordinatore di Articolo 1 – Mdp Roberto Speranza ospite a Sky pomeriggio. “L’obiettivo – ha aggiunto - è costruire un campo largo che pratichi politiche diverse a quelle degli ultimi anni. Ci sono differenze fondamentali: se si toglie la tassa sulla prima casa anche ai miliardari si viene meno ad uno dei principi sanciti dalla Costituzione in materia fiscale, quello della progressività". "Reintrodurre i voucher dopo averli tolti per evitare il Referendum su cui la Cgil aveva raccolto 1 milione di firme è stato un atto grave. E per questo saremo in Piazza domani. La verità è che il Pd ha rinnegato una parte fondante dei sui valori. C’è un popolo di centrosinistra e di sinistra che è in moto e a cui noi vogliamo dare una casa”.