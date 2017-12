CENTROSINISTRA: TABACCI, PUNTI SUBITO SU GENTILONI

13 dicembre 2017- 17:42

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Si è riunito l'Ufficio di Presidenza di Centro Democratico allargato ai responsabili regionali, aperto da una relazione del presidente nazionale Bruno Tabacci, cui ha fatto seguito un intenso dibattito". E’ quanto si legge in una nota di Centro democratico."Centro Democratico, dopo la motivata e sofferta rinuncia di Giuliano Pisapia che si è impegnato nel tentativo di dar vita a un nuovo centrosinistra, ribadisce la sua collocazione politica e la volontà di una generosa collaborazione con il Partito Democratico -si sottolinea- per costruire una coalizione ampia con apporti diversi ma in grado di competere nella imminente campagna elettorale. Non può trattarsi ovviamente di liste civetta, sulle quali si scatenerà la inevitabile ritorsione degli elettori attratti sia dal disimpegno che dal voto di protesta"."Il governo Gentiloni sta recuperando credibilità nel Paese e sulla sua continuità si può ragionevolmente investire nell'interesse dell'Italia; in questo senso Gentiloni sa parlare ad un elettorato molto più vasto di quello che oggi esprime il Pd. Il Centro Democratico intende dare un contributo positivo unicamente in questa direzione”.