CENTROSINISTRA: VERDI CON PD, A REFERENDUM 73% PER ALLEANZA CON DEM (2)

7 dicembre 2017- 12:54

(AdnKronos) - "Come Verdi -si legge ancora nella nota- esprimiamo disappunto per la conclusione del progetto politico di Campo Progressista e delle modalità che hanno portato al ritiro di Giuliano Pisapia al quale ribadiamo la nostra stima. Dobbiamo constatare purtroppo che il progetto di Campo Progressista si è fermato anche a causa di esitazioni e divergenze interne, non pienamente esplicitate e poco trasparenti, rinunciando così alla costruzione di una proposta politica per il futuro dell'Italia e per fermare le destre e le forze demagogiche". "Come Verdi ci sentiamo in queste ore impegnati a portare avanti le idee e il progetto di Pisapia unendo le forze civiche, riformatrici, progressiste ed ecologiste, e proseguendo la battaglia per l’approvazione in questa legislatura dello Ius Soli" concludono Bonelli, Zanella e Carrabs.