CENTROSINISTRA: VERSO 1° LUGLIO, PRONTI NUOVI GRUPPI IN PARLAMENTO

20 giugno 2017- 18:15

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - 'Insieme per il cambiamento'. Potrebbe essere questo il nome dei nuovi gruppi che nasceranno a Camera e Senato dopo il 1° luglio. "Sul nome ci stiamo ancora lavorando. Sarà quello con cui poi ci presenteremo alle elezioni". Scelta delicata, dunque. Ma, al netto del nome, l'operazione per i nuovi gruppi che nasceranno dalla 'fusione' tra Mdp e pisapiani è ormai in fase avanzata, a quanto apprende l'Adnkronos. L'ex-sindaco di Milano conta già diversi parlamentari vicini, da Bruno Tabacci alla Camera ad alcuni senatori del Misto come Dario Stefano. E non solo. Occhi puntati anche su Stefano Fassina che ha aderito alla manifestazione del 1° luglio a Santi Apostoli e su Pippo Civati. E pure Massimo D'Alema andrà all'iniziativa di Giuliano Pisapia. L'ex-premier lo ha spiegato oggi in un'intervista al Manifesto che è piaciuta dalle parti di Mdp. Dopo giorni in cui sembrava che le strade potessero dividersi, "oggi Massimo dice cose importanti sull'unità del centrosinistra e su Giuliano". Dunque, ci sarà anche D'Alema nella foto di gruppo a Santi Apostoli dove dal palco parlerà, tra gli altri, anche Pier Luigi Bersani. Con una parola chiave: discontinuità. Dalle politiche del governo Renzi. "Noi partiamo. Con un progetto, un profilo e un bacino elettorale che ha potenzialità di crescita". In estate ci saranno anche delle Feste della nuova formazione. "Ci sono tanti volontari che alle Feste del Pd non vanno più e sono pronti a dare una mano". E' in cantiere una Festa nazionale a settembre in Emilia.