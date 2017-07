CENTROSINISTRAA: ONIDA, NON QUI PER 'VAFFA' MA PER SPERANZA

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Non vogliamo essere i fedelissimi di nessuno, ma confrontarci con gli altri senza la ricerca necessariamente dell'unanimità, mai accordi al ribasso sui principi". Lo dice il costituzionalista Valerio Onida in piazza Santi Apostoli."Non siamo qui -sottolinea- per protestare o per dire 'vaffa', siamo qui per alimentare la speranza nella politica, in una offerta politica convincente che non si trova più nel Pd degli ultimi anni, né nei gruppi della sinistra dura e pura che sembrano più votati a distinguersi tra di sé che a lavorare alla costruzione di un centrosinistra".