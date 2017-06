CERB: CRESCE L'INTERESSE PER LA BIRRA DI QUALITà

6 giugno 2017- 17:12

Perugia, 6 giu. (AdnKronos) - "Le parole chiave del momento quando si parla di birra sono qualità e diversità. Cresce l’interesse per la qualità, confermato da numeri e volumi in crescita; di pari passo si afferma la diversità di ingredienti, di ricette e stili, che ben rappresentano la vivacità e l'imprenditorialità del settore a livello nazionale". E' quanto evidenzia Giuseppe Perretti, Direttore del CERB, Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra.Tutto questo "si declina in opportunità inesplorate di abbinamenti, in un continuo stimolo creativo che sollecita anche la curiosità di cuochi e chef che oggi come non mai utilizzano la birra come ingrediente nella preparazione dei loro piatti. La birra oggi continua a guardare avanti, perché punta all'eccellenza, grazie ai Laboratori di Ricerca che tendono ad un miglioramento continuo e al ruolo della formazione, unitamente all’offerta di servizi e associazioni di categoria come AssoBirra che affiancano le aziende e le aiutano a orientarsi e ad affrontare questioni di carattere organizzativo, legale e regolamentare".