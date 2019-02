18 febbraio 2019- 10:56 Cereali: Anacer, in primi 11 mesi 2018 import +2,1%, export -10,8%

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - Le importazioni in Italia di cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 11 mesi del 2018 risultano in aumento di 403.000 tonnellate nelle quantità (+2,1%) e di 192 milioni di euro nei valori (+3,9%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto Anacer, l'associazione nazionale cerealisti in un comunicato.Si riscontra un leggero aumento nel comparto dei cereali in granella (+0,3%) dove ad un incremento degli arrivi di frumento tenero (+401.000 t) e granturco (+168.000 t), corrisponde una riduzione di frumento duro (-355.000 t) ed orzo (-151.000 t). Le importazioni di riso (considerato nel complesso tra riso lavorato, semigreggio e rotture di riso) diminuiscono di circa 40.000 tonnellate (-19%). Stabili le importazioni di farine proteiche (-0,1%). Risultano invece in aumento i semi e frutti oleosi di 239.000 tonnellate (+14%), di cui +198.000 t di semi di soia.Le esportazioni dall’Italia dei prodotti del settore cerealicolo nei primi undici mesi del 2018 si riducono nelle quantità di 489.000 tonnellate (-10,8%) e nei valori di 58,6 milioni di euro (-1,9%) rispetto allo stesso periodo 2017. La riduzione è imputabile soprattutto ai cereali in granella (-463.000 t, di cui -354.000 t di grano duro), ai prodotti trasformati (-62.700 t) ed al riso (-32.000 tonnellate tra risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso).