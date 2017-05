CERVED: NEL TRIMESTRE -17% FALLIMENTI, CHIUSURE AZIENDALI A LIVELLI 2009

17 maggio 2017- 11:27

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Segnali positivi in arrivo dall'Osservatorio Cerved sulle chiusure d'impresa. Nel primo trimestre 2017, si rafforza il trend di diminuzione dei fallimenti, che calano del 17% e le chiusure d'impresa tornano ai livelli del 2009.Dopo tre trimestri negativi, torna a scendere il numero delle società liquidate volontariamente dagli imprenditori. Complessivamente, sono 19mila le imprese che hanno lasciato il mercato fra gennaio e marzo, il 5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, toccando così il livello più basso dal 2009."I segnali dei primi tre mesi del 2017 sono positivi: il calo di fallimenti e altre procedure concorsuali, già in atto da un paio di anni, ha preso vigore, con l’industria che è finalmente tornata ai valori pre-crisi", sostiene Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved. "La diminuzione di nuovi default, che secondo le nostre attese proseguirà anche nei prossimi trimestri, è un fattore cruciale per favorire lo smaltimento dello stock di npl e la ripresa del credito alle pmi".