9 luglio 2018- 11:24 Cesi: acquisisce statunitense EnerNex

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Cesi, società italiana leader mondiale nell’ingegneria e nei servizi applicativi per l’innovazione tecnologica nel settore energetico, ha annunciato oggi l’acquisizione dell’azienda statunitense EnerNex. Con sede a Knoxville, Tennessee, EnerNex è una delle aziende di riferimento nel mercato americano nella ricerca, nell’ingegneria e nei servizi di consulenza tecnologica per il settore energetico. Tra i suoi clienti vanta realtà come il ministero dell’Energia statunitense, Duke Energy, Con Edison, New York ISO e la Tennessee Valley Authority. Grazie all’integrazione dell’expertise e delle competenze delle due aziende, si rafforza ancora di più la presenza del gruppo italiano su alcuni dei segmenti più interessati dalla transizione tecnologica e digitale che sta cambiando profondamente il volto del settore energetico in questi ultimi anni. “Per poter raccogliere i frutti della transizione energetica, è importante saper applicare con successo le tecnologie più moderne, incluse quelle digitali. Stabilire un ponte con mercati come quello statunitense, così attivo nella ricerca e nell’adozione di soluzioni tecnologiche e modelli di business innovativi è per noi un passo importante per poter offrire servizi ancora migliori ai nostri clienti internazionali, in cinque continenti. Questa è la strada che Cesi sta percorrendo, contribuendo così allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel settore energetico italiano. Ed è proprio in quest’ottica che abbiamo finalizzato l’acquisizione di EnerNex”, afferma Matteo Codazzi, amministratore delegato di Cesi.