9 luglio 2018- 11:24 Cesi: acquisisce statunitense EnerNex (3)

(AdnKronos) - Secondo le previsioni della società di ricerca Gartner, entro i prossimi 5 anni, 25 miliardi di oggetti, dalle centrali elettriche ai pannelli solari sui tetti delle case, fino ai contatori intelligenti, saranno connessi in internet. Questa è la nuova frontiera della sicurezza digitale che coinvolgerà anche le infrastrutture elettriche. “Da questo punto di vista, gli italiani possono dormire tranquilli – afferma Codazzi – le nostre infrastrutture elettriche sono tra le più sicure al mondo grazie al lavoro realizzato in questi anni da Enel e Terna. È essenziale, però, che tutto il sistema elettrico italiano -incluse le tante municipalizzate- continui a investire per difendersi dal cyber risk, un minaccia in continua evoluzione. Con l’acquisizione di EnerNex, portiamo in Italia l’esperienza di chi ha supportato alcuni tra i più importanti operatori energetici statunitensi nell’implementazione del ‘Critical Infrastructure Protection Program’, il programma federale di difesa delle infrastrutture sensibili ”.