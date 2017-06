CETA: ASSESSORE VENETO, CHIEDIAMO AL PARLAMENTO DI NON RATIFICARLO (2)

27 giugno 2017- 16:26

(AdnKronos) - Il 24 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha preso in esame il testo del trattato e ha presentato il disegno di legge n. 2849 “Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016” ai fini della valutazione da parte del Parlamento italiano.“Abbiamo attentamente considerato -conclude Pan- i riflessi negativi che questo accordo può avere sul comparto agroalimentare italiano e, quindi anche su quello veneto, essendo quest’ultimo di rilevante portata sia per quantità, ma soprattutto per la qualità della materia prima e dei prodotti derivati, noti in tutto il mondo. Abbiamo quindi deciso di invitare formalmente il governo ed il parlamento a sospendere l’approvazione del ddl n. 2849 e ad intervenire in sede europea per tutelare e difendere i prodotti e marchi tipici, vera ricchezza del nostro territorio”.