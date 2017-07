CETA: COLDIRETTI VENEZIA, 5 LUGLIO A ROMA IN TANTI DA TUTTA ITALIA

3 luglio 2017- 15:17

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Arriveranno il 5 Luglio, in Piazza Montecitorio a Roma, provenienti da tutta Italia migliaia gli agricoltori per fermare il trattato di libero scambio con il Canada (CETA). Tra loro anche una folta delegazione di Coldiretti Venezia guidata dal presidente Iacopo Giraldo e direttore Giovanni Pasquali."Si manifesterà contro un trattato che per la prima volta nella storia dell’Unione accorda a livello internazionale esplicitamente il via libera alle imitazioni dei prodotti italiani più tipici e spalanca le porte all’invasione di grano duro oltre a ingenti quantitativi di carne a dazio zero", spiega la Coldiretti di Venezia.Ma gli agricoltori non saranno soli, l’iniziativa di Coldiretti è infatti sostenuta da un'inedita e importante alleanza con altre organizzazioni (Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch) che si sono date appuntamento davanti al Parlamento dove è in corso la discussione per la ratifica dell’accordo.