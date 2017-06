CETA: DA RE (LEGA), FI ALLEATO INAFFIDABILE ANCHE SUL CETA

27 giugno 2017- 17:17

Treviso, 27 giu. (AdnKronos) - "Mentre il Veneto delibera il No all’accordo commerciale tra Unione Europea e Canada con più di un atto amministrativo, in Commissione Affari Esteri al Senato presieduta da Pier Ferdinando Casini si consuma l’ennesimo tradimento: Forza Italia vota a favore come fanno anche gli esponenti Dem". Lo sottolinea il segretario veneto della Lega Nord Giannantonio Da Re "Si è persa un’altra occasione per denunciare il disinteresse del Governo nei confronti del Made in Italy svenduto al miglior offerente grazie a trattati internazionali che mettono in discussione il patrimonio agroalimentare italiano. Ricordo che nostra regione è interessata per 11 denominazioni che saranno protette da imitazioni e storpiature: per le altre 25 non c'è alcuna garanzia di tutela", conclude.