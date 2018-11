22 novembre 2018- 15:52 Ceta: Di Maio, così come è non è ratificabile (2)

(AdnKronos) - La task force sul libero scambio, istituita presso il Mise lo scorso agosto, che ha l'obiettivo di "valutare su base analitica e non pregiudiziale l'impatto dei trattati di libero scambio in fase di negoziazione e di ratifica da parte dell'Ue" e che si è riunita per la terza volta martedì scorso al dicastero di via Molise, sottolinea Di Maio, "è stata incentrata sul trattato Ceta. E il dibattito si è focalizzato sulla tematica delle indicazioni geografiche, analizzando la tutela prevista dall'accordo con lo scopo metodologico di avere sessioni speciali sul Ceta, ognuna dedicata ad un tema specifico del trattato".In quella sede, aggiunge Di Maio, "si è ritenuto di estendere la discussione in merito alla nuova normativa interna canadese in materia di indicazioni geografiche che adotta i principi del Ceta che modificano il trade mark act canadese e consentono di registrare con facilità nuovi indicazioni non comprese già tra quelle protette dal trattato e offrire un'ulteriore grado di tutela alle nostre indicazioni geografiche nonché sulla possibilità esistente di presentare reclami contro usurpazione e le contraffazioni nel mercato canadese sia di provenienza canadese che estere". Nelle prossime settimane, aggiunge Di Maio, "ci saranno ulteriori sessioni su questo trattato e successivamente su quelli di libero scambio attualmente in fase di negoziazione anche avanzato da parte dell'Ue. In attesa dei risultati dei lavori della task force - rileva- il governo così come previsto dal Contratto si opporrà agli aspetti che comporteranno un'eccessiva affievolimento della tutela dei diritti dei cittadini. Siamo dalla parte degli agricoltori italiani e ovviamente dei consumatori che hanno diritto di mangiare cibo sano e certificato: così come è il Ceta non è ratificabile", conclude Di Maio.