CETA: FLAI-CGIL, DOMANI IN PIAZZA PER DIRE STOP A RATIFICA (2)

4 luglio 2017- 10:43

(AdnKronos) - "Altra questione -sottolinea Galli - è quella degli Ogm: esiste il rischio che il Ceta possa bloccare l'adozione di nuove normative europee o pregiudicarne il contenuto. Il trattato potrebbe inoltre bloccare o ostacolare i tentativi di rafforzamento della legislazione comunitaria vigente e senz'altro aumenterà la pressione per un cambiamento delle soglie di tolleranza della presenza di Ogm e minacciando i requisiti di etichettatura per gli Ogm esistenti". "Il principio europeo di 'tolleranza zero' rispetto agli Ogm uscirà fortemente minato. Infine, anche i nostri prodotti, l’eccellenza del Made in Italy, usciranno penalizzati dall’eventuale accordo. Sono questi ottimi motivi per chiedere al parlamento italiano di non ratificare il trattato e per questo come Flai, saremo in piazza il domani”, conclude Galli.