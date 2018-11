21 novembre 2018- 13:26 Ceta: Ntcm, in un anno cresciuto interscambio Ue-Canada

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Il Ceta, il Comprehensive Economic and Trade Agreement, siglato da Canada e Unione Europea il 30 ottobre 2016 ed entrato in vigore, in modalita` provvisoria, dal 21 settembre 2017, in questo primo anno di applicazione ha prodotto una crescita dell’interscambio tra Canada ed EU, prevedendo in materia di import-export l’abbattimento delle barriere tariffarie e la liberalizzazione dei mercati. E' il primo bilancio tracciato nel corso del “Canada – Eu, una business partnership in evoluzione”, organizzato da Nctm Studio Legale, Confindustria, International Chamber of Commerce e Centro Studi Italia-Canada. Nel 2017 l’Unione Europea è stata il 3° fornitore mondiale del Canada, con una quota dell’11% delle importazioni, e l’Italia l’8° fornitore del Canada (a livello mondiale) e il 3° fornitore europeo, registrando un aumento del +8% rispetto all’anno precedente. Nei primi 7 mesi del 2018 si registra, con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, un aumento delle esportazioni europee verso il Canada (+12,6%) e dell’export italiano diretto verso lo stesso paese (+10,4%). Dall’analisi dei principali prodotti destinati al mercato canadese risulta che le categorie merceologiche piu` richieste sono i macchinari (settore metalmeccanico), il wine&spirits e l’automotive, che insieme coprono più del 40% delle merci esportate in Canada. Pur non figurando tra le prime dieci voci dei settori più esportati in Canada, il tasso di crescita dell’export italiano di prodotti agroalimentari diretto in Canada e` cresciuto dal 2009 al 2017 di +80,9%.