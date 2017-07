CETA: ZAIA, GOVERNO NON ELETTO NON PUò RATIFICARE TRATTATO CONTRO VOLONTà PRODUTTORI (3)

5 luglio 2017- 13:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dobbiamo lanciare questa sfida – ha avvertito il presidente del Veneto - Un governo che non è stato eletto direttamente dai cittadini e che è prossimo alla scadenza elettorale, non può prendersi la responsabilità di dire sì a un accordo penalizzante come questo. Se la maggior parte dei produttori italiani dice ‘no’, il governo dovrà rispettare la loro indicazione e non può ratificare questa intesa, che - oltre ad abbattere dazi e regole - abbatte la sicurezza alimentare. Ricordo che in Canada si utilizzano presidi fitosanitari e antiparassitari, tipo il glifosate, che in Italia sono vietati”. “Questa è la madre di tutte le battaglie – ha concluso Zaia – Di questo passo andremo a importare da paesi, come il Vietnam o il Nord Africa, che utilizzano ancora il Ddt nelle loro produzioni, alla faccia del diritto alla salute dei cittadini!”.