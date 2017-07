CGIL: ASSEMBLEA DICE Sì A LANDINI MA LA VOTAZIONE è DA RIFARE

11 luglio 2017- 15:59

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Votazione con colpo di scena all'assemblea generale della Cgil, chiamata ad esprimersi sull'ingresso di Maurizio Landini in segreteria nazionale. All'annuncio dei risultati, che hanno visto l'86% dei votanti dire sì al segretario della Fiom (184 su 214), un membro della minoranza del sindacato ha sollevato una questione sulla validità del voto, sostenendo che secondo statuto avrebbero dovuto votare due terzi degli aventi diritto, quindi 219 persone su 329 membri complessivi dell'assemblea. La segretaria della Cgil Susanna Camusso ha quindi deciso di far ripetere il voto, che al momento è in corso.