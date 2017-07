CGIL: BENTIVOGLI, A LANDINI BUONA STRADA, DARà SUO CONTRIBUTO A UNITà

11 luglio 2017- 17:32

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Ci siamo divisi quasi su tutto ma nel momento opportuno abbiamo saputo scrivere partendo da un foglio bianco, quello di cui c'è bisogno in relazioni industriali che guardino veramente al futuro. Buona strada Maurizio". Così il leader Fim Marco Bentivogli commenta l'ingresso di Maurizio Landini nella segreteria Cgil."Erano tanti anni che i metalmeccanici Fiom erano assenti dalla segreteria Cgil e sono certo che darà il suo contributo per trovare strade unitarie ma innovative come abbiamo fatto nel contratto dei metalmeccanici", conclude.