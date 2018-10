9 ottobre 2018- 09:14 Cgil, Camusso lancia Landini come successore

Roma, 9 ott. - (AdnKronos) - Segreteria lunga e dibattuta questa notte in Cgil nel corso della quale il segretario generale Susanna Camusso, il cui mandato scadrà il 3 novembre prossimo, ha illustrato l'esito delle consultazioni di queste settimane, preliminari all'apertura della stagione congressuale, e avanzato la proposta di candidatura di Maurizio Landini a prossimo leader del sindacato di Corso Italia. Una scelta che di fatto ha diviso la segretaria. A quanto si apprende sarebbe stato lo stesso Vincenzo Colla, segretario confederale e candidato alternativo attualmente ancora in corsa, sostenuto da alcune categorie forti, come pensionati, edili, chimici, tessili e trasporti, a parlare infatti di 'rottura politica della segreteria'. Inoltre alcuni segretari confederali che ne avevano appoggiato la corsa avrebbero contestato il metodo adottato da Camusso, che avrebbe dovuto invece indicare solo i criteri e le caratteristiche del suo successore per lasciare poi all'assemblea generale, che sarà nominata dal prossimo congresso, il compito di eleggere il nuovo segretario generale. Il direttivo Cgil sarà convocato nei prossimi giorni.