22 gennaio 2019- 16:57 Cgil: Giachetti, 'sarà bello confrontarci su politiche lavoro'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Oggi a Bari si apre il congresso della Cgil. Un momento di democrazia importante, che spero possa permettere un confronto vero, al passo con i tempi, sincero e costruttivo sul mondo del lavoro nel suo complesso. In queste prime settimane di congresso Pd abbiamo dedicato molto spazio al lavoro, allo sviluppo e alla protezione sociale. La nostra idea è che oggi più che mai sia importante proteggere il lavoro di oggi e di domani. Non solo quello del secolo scorso. E non lasciare nessuno indietro”. Lo scrive su Facebook Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Partito democratico.“A partire da quanto fatto coi governi Renzi e Gentiloni sul fronte dell’investimento sulla crescita dell’occupazione, del contrasto alla disoccupazione in particolare giovanile e femminile, della lotta al capolarato. Ma oltre ai titoli c'è di più, e sarà bello confrontarci sul merito. A partire da alcune delle nostre proposte, quelle che abbiamo deciso di scrivere nella nostra mozione #sempreAvanti”, conclude Giachetti nel post.