12 ottobre 2018- 12:19 Cgil: sindacato, vicinanza e sostegno ad Alessi dopo ignobili minacce

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Siamo a fianco di Gaetano Alessi e vogliamo con tutta la forza respingere le ignobili minacce che ha ricevuto nei giorni scorsi. Gaetano è un compagno della Cgil, impegnato da tempo nell'attività sindacale. Gaetano è tra i fondatori di ‘Mafie sotto casa’, un'associazione di giovani che da tempo svolge un’importante attività di informazione, ricerca e contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico dell'Emilia Romagna". È quanto si legge in una nota della Cgil Nazionale, Cgil Emilia Romagna e della Cgil Bologna."Auspichiamo che gli inquirenti facciano rapidamente luce su questi preoccupanti ed inquietanti fatti. Tuttavia - prosegue la nota - è spontaneo porre in relazione quanto accaduto, e non sarebbe la prima volta, con l'attività svolta da Gaetano nell'ambito dell'associazionismo antimafia". La criminalità organizzata, sottolineano Cgil Nazionale, Emilia Romagna e Bologna, "alza costantemente il tiro e si rivolge contro tutti coloro, che in diversi ambiti, vogliono con ostinazione portare avanti un'azione di contrasto, fondamentale per salvaguardare prospettive di libertà e democrazia, per queste terre e per l'intero Paese". La lotta contro l'illegalità e per i diritti, si legge ancora nella nota, "si regge sul protagonismo dei singoli ed anche sulla capacità di agire collettivamente per mobilitare la società. L'esperienza di Gaetano, come di tanti impegnati nell'antimafia, nel sindacato o nell'informazione, rappresenta questo. La sua reazione, di fronte a quel tremendo ‘sei morto e non lo sai’, rappresenta la risposta migliore: ‘Ti sbagli, che si debba morire è nella storia di ciascuno di noi. È il come si vive a far la differenza’. Parole più pregnanti di significato e più efficaci non possono essere usate". Quindi, aggiungono, "esprimiamo tutta la nostra vicinanza e sostegno a Gaetano. Respingiamo con forza ogni tentativo di intimidazione, da qualsiasi parte esso provenga, e continueremo a tenere accesi i riflettori del nostro impegno per la legalità".