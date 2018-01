CHEF ITALIANO OLIVERI GIUDICE A 'OLIMPIADI GIOVANI' IN INDIA

31 gennaio 2018- 07:38

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Lo chef italiano a Londra Enzo Oliveri, considerato un grande esperto di cucina sia nel Regno Unito che in Italia, è stato nominato giudice alle “Olimpiadi dei Giovani Chef” (“Young Chef Olympiad 2018”) in India. L’iniziativa si svolge fino al prossimo 2 febbraio nelle città indiane di Nuova Delhi, Bangalore, Pune e Calcutta. La gara, che coinvolge più di 50 Paesi e le migliori scuole di cucina del mondo, è organizzata dall’Istituto Internazionale di Gestione Alberghiera (International Institute of Hotel Management) in partnership con l’International Hospitality Council. La delegazione per il Regno Unito della FIC (Federazione Italiana Cuochi), della quale Enzo Oliveri è il presidente, ha selezionato l’Istituto Alberghiero “I.S.I.S. Bonaldo Stringher” di Udine per competere alle Olimpiadi: lo studente Luca Rinaldi, 17 anni, partecipa insieme al proprio insegnante e mentore Gianni Nocent.L’anno scorso Enzo Oliveri ha preso parte alla gara in qualità di mentore del giovane chef Luigi Amaduzzi. “Le nuove generazioni - dice Enzo Oliveri - devono approfondire la conoscenza del cibo di qualità. Il tema della nutrizione è di fondamentale importanza per vincere le sfide a livello internazionale: il nostro intento è dimostrare che adottare la Dieta Mediterranea è il modo migliore per garantir piena salute. Le Olimpiadi sono una preziosa opportunità per i giovani chef di imparare, sviluppare contatti nel settore e condividere le proprie conoscenze e le proprie capacità, specie in una prospettiva globale. Non vedo l’ora di ripetere l’esperienza”. Tra gli altri giudici delle Olimpiadi, anche il famoso chef Sanjeev Kapoor e il professore britannico David Foskett, esperto di formazione e scrittore.La partecipazione dello chef Oliveri è supportata dal proprio ristorante londinese “TastingSicily Enzo’s Kitchen”, dalla compagnia di bandiera Alitalia e dalla Federazione Italiana Cuochi che ha seguito la scuola alberghiera selezionata durante le fasi di preparazione alle Olimpiadi. Oliveri, che promuove un progetto dedicato alla “Medicina Culinaria” sul mangiar sano, è anche lo chef ufficiale della Nazionale di Ciclismo che, recentemente, ha vinto 7 medaglie ai Mondiali di Bergen.