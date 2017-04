CHEVRON: CEDE ASSET IN BANGLADESH A CONSORZIO CINESE HIMALAYA ENERGY

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Il colosso petrolifero statunitense Chevron ha firmato un accordo con il consorzio cinese Himalaya Energy in vista della cessione di asset in Bangladesh. Lo rende noto Chevron in un comunicato.