Chi è Donato Toma, il 're' del Molise

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - Da commercialista, già in passato 'prestato' alla politica, a governatore della Regione Molise. Il candidato del Centrodestra Donato Toma ha ottenuto il 43,7% dei voti, seguito dal candidato del Movimento 5 stelle Andrea Greco al 38,45%. Primo di sei figli, nel 1976, dopo essersi diplomato al liceo scientifico, supera il concorso al ministero delle Finanze, suo primo approccio con la pubblica amministrazione. Tra lavoro e servizio militare, come ufficiale nell'Arma dei Carabinieri, prosegue gli studi laureandosi all'Università Federico II di Napoli nel 1984 in Economia e Commercio. Due anni dopo, come si legge nella sua biografia, si abilita nell'insegnamento di materie sia giuridiche che economiche e, nello stesso anno, supera l'esame di Stato per l'esercizio della libera professione di commercialista. Insegna prima in un istituto tecnico di Campobasso, poi collabora con l'Università degli Studi del Molise.Si avvicina alla politica nel ruolo tecnico di revisore dei conti al Comune di Campobasso, dove poi diventa assessore al Bilancio. Ruolo che ricopre in seguito anche al Comune di Bojano. È presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso. Ha tre figli e un hobby: nel tempo libero ama suonare la chitarra. A sessant'anni si presenta alle regionali con l'appoggio di nove liste: Popolari per l'Italia, il Popolo della famiglia, Fdi, Movimento nazionale per la sovranità, Lega Salvini Molise, Fi, Molise Udc, Orgoglio Molise e Noi per l'Italia Iorio per il Molise. Oggi, dopo esser stato incoronato nuovo governatore del Molise, commenta così la vittoria su Facebook: "Ha vinto chi conosce i problemi di questa terra e sa come risolverli, ma soprattutto ha vinto la coalizione dei molisani. Adesso andiamo a governare #perbene. Buongiorno Molise e GRAZIE!"