CHIESA: A PADOVA OGGI LA GRANDE GIORNATA DI SANT'ANTONIO

13 giugno 2017- 16:33

Padova, 13 giu. (AdnKronos) - Basilica di Sant'Antonio gremitissima stamani sin dalla prima Messa delle ore 6.00 per salutare il Santo; completamente occupati tutti i posti a sedere e pellegrini seduti anche sui gradini delle cappelle radiali. Un grande abbraccio dai padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui.Stamani già dalle ore 5.30 i pellegrini erano in attesa di entrare in Basilica. Il Santuario era gremito al punto che nelle prime due messe, quella delle 6.00 e quella delle 7.00 risultava difficile transitare lungo le navate. Lunghe code sul sagrato per accedere al Santuario dalla Porta Nord ed arrivare, secondo il percorso designato, alla Tomba del Santo, sorvegliata di volontari e alla Cappella delle Reliquie. Qui, alle ore 15.00 erano già oltre 4.000 i passaggi segnati dal contapersone.Nella giornata di ieri, vigilia della Festa, 4.615 pellegrini sono passati dinanzi alle Reliquie e oltre 2.000 alle ore 11.30 di stamani. A pieno regime la macchina organizzativa messa in campo dai frati: una ventina di frati nella Penitenzieria, per ascoltare e assolvere i pellegrini dalle 5.30 di stamani, sino alle 19.30.