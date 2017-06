CHIESA: A PADOVA OGGI LA GRANDE GIORNATA DI SANT'ANTONIO (2)

13 giugno 2017- 16:33

(AdnKronos) - Una ventina le guardie della Basilica in servizio suddivise in due turni sino alle 19.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù francescana; Milizia dell’Immacolata; Protezione Civile; Rangers; Associazione Domus Familiae padre Daniele; Scout e volontari vari.Il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) ha allestito il servizio di assistenza e soccorso dalle ore 6.00 alle ore 21.00 con orario continuato con oltre ottanta volontari coprendo tutto il territorio della Basilica ed effettuando sin dal primo mattino già numerosi interventi di soccorso fortunatamente non gravi; ha rafforzato le postazioni a partire dalla Messa delle 17, momento in cui solitamente aumentano gli interventi.Come sempre grande attenzione in questa giornata dalla Pubblica Sicurezza: in aumento le unità presenti dallo scorso anno tra Polizia e Carabinieri con altre unità di supporto della Squadra Speciale Anti Terrorismo, e quelle messe in campo dal Comando di Polizia Municipale, impegnate in Zona Prato della Valle e in Basilica, nella viabilità, nell’accompagnare la Processione (circa un centinaio in totale).