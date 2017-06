CHIESA: A PADOVA OGGI LA GRANDE GIORNATA DI SANT'ANTONIO (3)

13 giugno 2017- 16:33

(AdnKronos) - Alle 11 affollatissima la Santa Messa Solenne Pontificale presieduta da mons. Claudio Cipolla Vescovo di Padova. "Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo: questo il messaggio di Gesù -ha sottolineato nella omelia Monsignor Cipolla- questo messaggio è stato usato nel tredicesimo secolo da Sant’Antonio. Oggi è consegnato a noi. Andate in tutto il mondo, che sta a significare la spinta ad inoltrarsi con coraggio nel mondo interiore dove nascono i pensieri, i desideri, la cultura, le azioni, sempre alla ricerca di mondi sconosciuti"."La Festa di Sant’Antonio è l’occasione che il calendario della fede cristiana offre alla nostra città di Padova per fermarsi e pensare a se stessa, confrontandosi ancora una volta con la forza del messaggio evangelico di cui il Santo è stato voce potente e coerente -ha proseguito il Vescovo di Padova richiamando un segno concreto-. C’è un simbolo che ben rappresenta le necessità fondamentali della persona umana: quello del pane. Sant’Antonio molte volte ne parla nei suoi Sermoni". "Il pane è insieme frutto della terra e del lavoro dell’uomo, immagine della sinergia tra l’uomo e la creazione. Il pane è il simbolo del frutto del lavoro onesto che permette alla persona di vivere dignitosamente, nutre il corpo, è il simbolo degli elementi essenziali che servono all’essere umano per vivere: il cibo, il vestito, la casa, l’istruzione e la cultura, le cure e l’assistenza nella malattia e nella vecchiaia", ha sottolineato.