CHIESA: A PADOVA OGGI LA GRANDE GIORNATA DI SANT'ANTONIO (4)

13 giugno 2017- 16:33

(AdnKronos) - "Ma il pane nella Scrittura è simbolo anche dei bisogni spirituali dell’uomo e in particolare del suo profondo bisogno di relazione con Dio e con gli altri. Spesso Sant’Antonio parla del pane degli Angeli, ma anche del pane come ciò che ci troveremo alla fine della vita nel sacco della nostra esistenza, se avremo saputo prenderci cura dei poveri”, ha detto mons. Cipolla. E del Pane dei Poveri ha parlato anche il rettore Padre Svanera che ha concelebrato la messa Pontificale con altri 50 concelebranti e, oltre al Vescovo di Padova e al Delegato Pontificio per la Basilica del Santo Mons. Giovanni Tonucci, altri 4 vescovi: Mons. Valerio Breda, Mons. Alonso Gonzales, Mons. Francesco Bresin dal Brasile, e Mons. Joshep Mbati dal Kenia.Grande folla festante per la Santa Messa Solenne delle ore 17.00 presieduta da padre Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali cui segue la Processione con le Reliquie del Santo che precedono la Statua del Santo uscita dalla Basilica in coda alla processione. Grandissima folla di devoti segue l'immagine di Sant'Antonio e tanti altri già in attesa ai lati delle strade cittadine il passaggio della processione, testimoniando così la grande devozione che da sempre accompagna il Santo.