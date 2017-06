CHIESA: A PADOVA OGGI LA GRANDE GIORNATA DI SANT'ANTONIO (5)

13 giugno 2017- 16:33

(AdnKronos) - Al termine della Processione, i saluti del Ministro Provinciale padre Giovanni Voltan, del Commissario Straordinario Paolo De Biagi in rappresentanza del Comune di Padova e di padre Oliviero Svanera alla sua prima Solennità da Rettore; quindi la benedizione finale con la Reliquia del Santo.Oltre 6.000 le ostie consacrate nella mattinata di oggi. In tutto circa 13.000 le ostie consacrate dall’inizio della Tredicina. E circa un migliaio solo oggi le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica.Affollatissimi anche i pellegrinaggi delle Diocesi del Veneto: dall’inizio della Tredicina, oltre 11 mila persone hanno accompagnato i pellegrinaggi delle sette diocesi del Veneto e quelli delle varie Associazioni che tradizionalmente vengono in Basilica in questi giorni di festa: ogni celebrazione infatti vedeva il Santuario interamente occupato nei posti a sedere (circa 850) con molte persone in piedi per un totale di circa un migliaio di presenze solo nelle celebrazioni a loro riservate. A questi vanno aggiunti i pellegrini e devoti che prendevano parte a tutte le altre messe nelle varie giornate della Tredicina, ipotizzabili in circa altri 1000/1200 unità al giorno.