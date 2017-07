CHIESA: ARCIVESCOVO PALERMO, NO A MURI E GUERRE IN NOME RELIGIONE (2)

14 luglio 2017- 14:40

(AdnKronos) - Ecco perché, secondo l'arcivescovo di Palermo "i progetti di divisione sono il frutto di una mentalità bacata e distorta - noi la chiamiamo 'tentazione demoniaca' - che pensa di poter usare la religione come uno strumento di forza e di morte. Sappiano questi 'signori della divisione – si trovino dentro o fuori dalle Chiese, dentro o fuori dalle Moschee, dentro o fuori dalle Sinagoghe, dentro o fuori da ogni luogo di culto – che essere religiosi significa mettere la propria vita nelle mani di un altro, comunque lo si voglia concepire: una persona, una parola, un oltre"."Sappiano tutti costoro – ha concluso Lorefice – che essere religiosi significa essere amici della vita, perché la religione, quando non viene distorta e dunque tradita, è, in modi e con linguaggi diversi, un inno alla bellezza del mondo, una tensione verso un compimento, l’espressione di un desiderio di pienezza".