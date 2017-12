CHIESA: CORDOGLIO MATTARELLA PER MORTE MONSIGNOR RIBOLDI

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appresa la notizia della morte di Monsignor Antonio Riboldi, ha inviato ai familiari e alla congregazione dei Padri Rosminiani un messaggio di cordoglio nel quale si ricorda l’attività del vescovo scomparso a favore della solidarietà sociale e l’impegno per la legalità, in aperto e coinvolgente contrasto con la criminalità organizzata. Ne dà notizia in comunicato del Quirinale.