CHIESA: DAL 18 AL 22 IL FESTIVAL BIBLICO, 224 EVENTI IN SEI DIOCESI TRIVENETO

14 maggio 2017- 16:05

Padova, 14 mag. (AdnKronos) - "Felice chi ha la strada nel cuore" è lo slogan della tredicesima edizione del Festival Biblico che, per il quinto anno consecutivo, vede protagonista anche la Diocesi di Padova, accanto a quelle di Vicenza, Verona, Rovigo, Trento, e Vittorio Veneto. In tutto 224 eventi distribuiti in sei Diocesi del Triveneto: Padova ne ospiterà una ventina nei giorni 18 – 22 maggio 2017, con un’anteprima cinematografica il 17 maggio, cui seguirà, giovedì 18 maggio alle ore 18, la vernissage di due mostre al Museo Diocesano che daranno il via agli appuntamenti padovani, alla presenza del vescovo mons. Claudio Cipolla.La sera stessa, a Vicenza, alle ore 21, il Festival Biblico edizione 2017 sarà ufficialmente inaugurato nella Basilica Palladiana, con il monologo di Giacomo Poretti Nelle periferie del Senso. Si può viaggiare anche dal divano.Filo conduttore dell’edizione 2017, quindi, è il viaggio metafora della vita dell’uomo, segno di un cammino che è esigenza esistenziale, curiosità, necessità di scoperta e di incontro; spazio fisico, spirituale e di fantasia… Gli ingredienti sono davvero moltissimi e a Padova, l’edizione del Festival Biblico, coordinata da don Roberto Ravazzolo, direttore del Centro universitario, si articolerà lungo cinque filoni – artistico, testimoniale, filosofico-sociologico, biblico, spirituale – con appuntamenti di vario tipo e linguaggio (conferenze, cinema, tavole rotonde, mostre, reading, spettacoli, letture…) e ospiti qualificati, rappresentanti del mondo culturale nazionale e internazionale, nei contesti urbani e in alcuni luoghi particolarmente significativi per la città e per la Diocesi di Padova.