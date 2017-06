CHIESA: DOMANI A PADOVA DI FESTEGGIA SANT'ANTONIO

12 giugno 2017- 14:55

Padova, 12 giu. (AdnKronos) - Per le festa di sant'Antonio, domani, martedì 13 giugno saranno 11 le Sante Messe in programma in Basilica del Santo. La prima alle 6.00 del mattino; l’ultima che conclude la giornata alle 21.00. Tra le principali celebrazioni alle 10.00 la Santa Messa degli Associati al Messaggero di Sant’Antonio, alle ore 11.00 la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla, alle ore 13.00 la Santa Messa della Missione Cattolica Albanese d’Italia e alle 17.00 la Santa Messa Solenne presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali padre Giovanni Voltan, che precede la Solenne Processione delle Reliquie e della Statua di Sant’Antonio per le vie della città di Padova.