CHIESA: FEDELI CON PRETE RIBELLE, 'CONTRO DI LUI DECRETO CRUDELE E DISUMANO'

26 giugno 2017- 20:50

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - I fedeli si stringono attorno a don Alessandro Minutella. "Il decreto di rimozione è talmente crudele e disumano - dice una fedele durante la messa nella chiesa San Giovanni Bosco a Romagnolo - da aver impedito al nostro parroco di poter salutare durante la santa messa i suoi amati parrocchiani". Il prete ribelle, protagonista nei mesi scorsi di un duro scontro con l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, è stato rimosso. La decisione, fa sapere la Curia, è arrivata "dopo un attento esame e la prudente valutazione di tutta la documentazione", su sollecitazione "dei preposti organismi della Santa Sede". Il sacerdote che diceva di essere in contatto con la Madonna e contestava la dottrina del Pontefice e il nuovo corso impresso alla Chiesa da Papa Francesco, non potrà più celebrare in pubblico. Ma la comunità di fedeli della parrocchia si stringe attorno a don Alessandro. "Ciò che ha seminato non verrà eliminato perché don Alessandro è frutto di Gesù e Maria" dicono adesso. E mentre il sacerdote rimosso assiste alla messa nei locali interni della parrocchia, i suoi fedeli si dicono "scandalizzati da una Chiesa misericordiosa che accoglie tutti e butta fuori i suoi migliori servitori".