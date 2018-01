CHIESA: MATTARELLA, DA DON BOSCO CONTRIBUTO A PROGRESSO E COESIONE SOCIALE

31 gennaio 2018- 14:40

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Ricorre oggi il 130/mo anniversario della morte di Giovanni Bosco, sacerdote fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, educatore che la società italiana ha avuto modo di apprezzare per l'attenzione ai giovani, per la passione, per l'impegno nell'aiutare tante persone in condizione di avvilente povertà ed emarginazione". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Le umili origini sono state, nella vita di don Bosco, una radice dalla quale ha tratto permanente orientamento. La sua intelligenza, le sue doti di socialità, le sue grandi capacità organizzative, ispirate alla testimonianza evangelica, sono state dirette -ricorda il Capo dello Stato- alla realizzazione di opere che hanno raggiunto un gran numero di ragazzi, di bimbi lavoratori, di giovanissimi, offrendo loro spazi preziosi di accoglienza, istruzione, formazione, di solidarietà, di crescita individuale e comunitaria". "Seppe fare propria la questione sociale e costruire crescenti spazi di cittadinanza. In molte parti dell'Italia e del mondo l'impronta di don Bosco, e delle congregazioni da lui promosse, è tuttora viva. Tanti italiani devono ai Salesiani un po' della loro cultura, della loro formazione di cittadini. La continuità delle opere di don Bosco rappresenta un contributo alla coesione e al progresso sociale, valori -conclude Mattarella- che arricchiscono un Paese, e aiutano l'intera comunità ad affrontare le sfide dei tempi".