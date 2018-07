17 luglio 2018- 11:48 Chiesa: Mattarella, preoccupazione per persecuzioni

Tiblisi, 17 lug. (AdnKronos) - "La libertà religiosa è un valore da preservare e difendere sempre di più. Vi è una grande preoccupazione per due pericoli: il primo è quello dei luoghi in cui non è consentita la libertà di confessione religiosa e in cui molte Chiese cristiane sono perseguitate; il secondo è quello di presunte motivazioni religiose per giustificare la violenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Patriarca di tutta la Georgia, Ilia II, presso il Patriarcato della Chiesa ortodossa georgiana.